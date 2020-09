Norwegian har svært ved at fylde fly efter genopstart

Trods få fly i luften havde Norwegian svært ved at fylde dem i august, viser trafiktal fra selskabet.

Selv om Norwegian meget forsigtigt har sendt fly på vingerne igen i august, ser det ikke ud til, at kunderne strømmer tilbage til flysæderne hos det norske lavprisselskab.

Norwegians trafiktal for august viser, at selv om Norwegians kapacitet er nede på seks procent af, hvad den var i august sidste år, så er belægningen faldet til omkring 60 procent.

Kapacitet er udtryk for, hvor mange passagerer Norwegian kan flyve med. Belægningen beskriver, hvor mange billetter der bliver solgt til de fly, der kommer i luften.

Selskabet har holdt mange fly på jorden, men er så småt begyndt at starte op med rejser igen, efter at nedlukningen og rejserestriktioner for at inddæmme spredningen af coronavirus tog luften ud af luftfartsbranchen.

I august sidste år havde Norwegian sine fly omkring 90 procent fyldte. Det tal er altså nede på 62 procent i august i år.

Den mængde af tomme sæder giver næppe Norwegian lyst til at genåbne flere ruter, vurderer luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

- Mission genstart er blevet til mission koldstart for Norwegian. Det mindst betryggende ved det her er, at belægningen falder som en sten, siger han.

- Det er næsten ingenting, de har i luften. Og alligevel har de svært ved at fylde de her fly.

Det tegner også et billede af de mørke udsigter, der er for luftfartsbranchen, mener Jacob Pedersen, der dog er overrasket over, at Norwegian ikke har lettere ved at finde sine ben.

- Når Norwegian flyver så uhyggeligt lidt og alligevel ikke kan fylde flyene, siger det lidt om, at markedet er i dyb depression, siger han.

/ritzau/