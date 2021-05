Norwegian står styrket efter gennemført redningsplan

Norwegians gæld er blevet skåret ned fra over 80 milliarder norske kroner til omkring 17 milliarder.

Redningen af Norwegian er onsdag kommet helt på plads, eftersom selskabet har gennemført den finansielle rekonstruktion, der blev igangsat i november sidste år.

Det oplyser det norske luftfartsselskab i en pressemeddelelse.

Regningsplanen har lettet Norwegian for en stor del af den massive gæld, som selskabet har kæmpet med på grund af coronakrisen.

Den redningsplan, der nu er blevet gennemført, placerer Norwegian et fornuftigt sted, mener Jacob Pedersen, der er aktieanalytiker i Sydbank.

- Den her redningsplan har fået bragt gælden voldsomt ned fra over 80 milliarder norske kroner til et niveau på mellem 16 og 18 milliarder norske kroner, siger han.

Redningsplanen blev først godkendt af en domstol i Irland, hvor er stor del af selskabets gæld er registreret. I starten af april fulgte en domstol i Norge trop.

/ritzau/