Norwegian vender rundt - vil ikke stille krav om mundbind endnu

Norwegian afventer anbefalinger, før flyselskabet eventuelt vil indføre krav om mundbind til passagerer.

Norwegian vil alligevel ikke stille krav om, at passagererne på selskabets fly bærer mundbind.

Det norske flyselskab afventer, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (Easa) opdaterer sine retningslinjer.

Det siger informationsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi vil afvente Easas opdaterede anbefalinger om smitteværn om bord, før vi eventuelt indfører krav om brug af mundbind, siger han til NTB.

Onsdag lød det fra Norwegian, at selskabet ville indføre krav om mundbind på sine fly. I øjeblikket flyver Norwegian kun på indenrigsruter i Norge.

EU-Kommissionen fremlagde onsdag en plan for, hvordan der igen kan komme gang i turismen.

Her lød det, at kommissionen vil anbefale mundbind på fly, men ikke at der skal være tomme sæder mellem passagererne.

Onsdag varslede SAS, at passagererne gældende fra 18. maj skal have mundbind. Det gælder alle rejsende over seks år.

Lignende tiltag har flyselskaber som Ryanair og Finnair indført.

/ritzau/