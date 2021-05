Norwegians redningsplan er nu endelig godkendt

I næste uge forventer Norwegian, at processen for restrukturering af selskabet er et overstået kapitel.

Redningen af Norwegian er tæt på at være helt på plads, da flyselskabets redningsplan er endelig godkendt.

I marts godkendte en domstol i Irland planen, og i starten af april fulgt en domstol i Norge trop.

Efterfølgende er der ikke kommet nogle indsigelser eller appeller, og planen er derfor at betragte som godkendt, skriver Norwegian i en pressemeddelelse.

Dermed er vejen banet for, at Norwegians redningsproces kan være helt afsluttet 26. maj.

Redningsplanen skal lette Norwegian for en stor del af den gæld, som flyselskabet har kæmpet med og samtidig tilføre omkring seks milliarder norske kroner i kapital.

Norwegian meddelte for halvanden uge siden, at der er fundet investorer, som vil spytte pengene i kassen.

Faktisk var der allerede på en halv time nok tilsagn til at sikre beløbet ifølge det norske erhvervsmedie E24, og der har været mere interesse for at investere penge, end Norwegian har brug for.

Den norske stat har tidligere lovet, at den som en del af tilførslen vil stille et særlig fordelagtigt lån til rådighed på 1,5 milliarder kroner.

Derudover tæller de nye investorer blandt andet rigmanden John Fredriksen, der har tjent penge på olie og shipping, samt bankerne DNB og Nordea.

Norwegian var allerede inden coronaudbruddet udfordret af en stor gæld, og pandemien har forværret problemerne.

I foråret sidste år fik Norwegian en redningsplan på plads, der fik gælden ned, og en lignende øvelse har kørt det seneste halve år.

For et år siden var gælden på 60 milliarder norske kroner. Nu er den på 40 milliarder, den skal med seneste redningsplan ned på 20 milliarder kroner.

Norwegian var inden coronakrisen omkring 10.000 ansatte. I fremtiden forventer selskabet at være omkring en tredjedel.

Selskabet vil satse på flyruter med udgangspunkt i Skandinavien og til destinationer i Europa.

