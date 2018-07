Notorisk amerikansk lånehaj sigtet for falske lån

Joel Tucker, der sammen med sin bror Scott stod bag et låneimperium, er nu anklaget for at have opfundet lån.

Amerikanske Joel Tucker, der sammen med sin bror Scott var temaet for et afsnit af Netflix' dokumentarserie Dirty Money, står nu anklaget for at have opfundet lån og solgt dem videre til inkassobureauer.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.

Scott Tucker fik i januar en dom på 16 års fængsel for at have stået bag ulovlig udlånsvirksomhed.

I dokumentaren Dirty Money - og altså også i retten - blev det bevist, hvordan han omgik reglerne for korte lån - pay day-lån - ved at have falske adresser i indianerreservater.

Lånene, hvis rente kunne løbe op i flere tusind procent, blev samtidigt forvaltet på en måde, der fangede låntagerne i en ond spiral, hvor lånesummen steg uden deres vidende.

Broren Joel Tucker blev ikke dømt i den forbindelse, men han er nu anklaget for at have udnyttet informationer om låntagere til at lave falske porteføljer af lån baseret på dem.

Der skulle være tale om flere millioner falske lån, som Joel Tucker herefter solgte videre til inkassobureauer.

- Tucker har bedraget inkassatorer og millioner af individer optegnet som lånere gennem salget af falske udlånsporteføljer.

- Disse porteføljer var falske, da Tucker ikke ejede gælden, gælden ikke nødvendigvis eksisterende, og datoer, beløb og lånere var ukorrekte og i nogle sager fiktion, står der i anklageskriftet ifølge Bloomberg.

Informationerne, som Joel Tucker skal have brugt, stammer fra et selskab han ejede, hvor personer kunne søge om lån.

Han solgte så disse låneansøgninger til udlånere. Ifølge anklagerne gemte han informationerne og brugte dem til sit bedrag.

Joel og Scott Tucker har fået meget opmærksomhed i USA, da Scott levede et luksuriøst liv og blandt andet havde sit eget racerløbshold. Scott Tuckers advokat Timothy Muir, der også optrådte i Netflix' dokumentar, fik i januar syv års fængsel for sin rolle i sagen.

/ritzau/