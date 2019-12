Novo-rival skifter spor og fravælger diabetesbehandling

Novo Nordisk får en konkurrent færre på diabetesmarkedet. Det kan dog give prispres på den korte bane.

Fremover kommer danske Novo Nordisk til at have en konkurrent færre inden for det store marked for diabetesbehandling.

Det franske medicinalselskab Sanofi, som er blandt Novos største konkurrenter på diabetesområdet, skifter nemlig spor og vil ikke længere have diabetes som et af sine fokusområder.

I stedet vil Sanofi i fremtiden fokusere på blandt andet kræftbehandling og blødersygdomme. Det oplyser selskabet i en meddelelse frem mod en kapitalmarkedsdag i USA senere tirsdag.

- Sanofi har vundet lederskab og ændret praksis inden for behandling af diabetes og hjerte-kar-lidelser. Nu forbereder vi os på den næste cyklus med nye innovative tilbud til patienterne, siger Paul Hudson, administrerende direktør hos Sanofi, i meddelelsen.

Som en del af strategiskiftet vil Sanofi stoppe al udvikling af ny medicin inden for diabetes- og hjerte-kar-området, fremgår det af meddelelsen.

Med strategiskiftet kommer Novo Nordisk til at sige farvel til det, der i flere år har været en af de største konkurrenter inden for diabetesbehandling, fortæller Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank.

- Det er et selskab, som inden for insulinområdet har stået med nogle gode midler, herunder i mange år verdens mest solgte insulinpræparat, Lantus.

- Men til gengæld har det også været en konkurrent, som har mistet fodfæste inden for markedet for diabetesmidler de senere år med patentudløb og midler fra pipelinen, som ikke rigtig har slået til.

- Det har gjort, at den her konkurrent er blevet svækket de senere år, siger Søren Løntoft Hansen.

Set med Novo Nordisk-briller er det selvsagt positivt, at det danske selskab nu får en konkurrent færre at kæmpe med på diabetesmarkedet.

Men bare fordi Sanofi stopper udviklingen af ny diabetesmedicin, betyder det ikke, at selskabet ikke vil prøve at sælge de diabetesmidler, som det stadig har liggende hos sig. Og det kan ske med store prisnedsættelser.

- Den negative side af det her kan være, at Sanofi tilbyder større rabatter for at få adgang til blandt andet de amerikanske diabetikere, og at man kører med lavere priser og dermed presser de øvrige aktører i branchen, herunder Novo Nordisk, siger Søren Løntoft Hansen.

Sammen med præsentationen af sin nye strategi kommer Sanofi også med nye finansielle mål.

De omfatter blandt andet besparelser og effektiviseringer med en effekt på to milliarder euro (15 milliarder kroner) i 2022, som skal bidrage til finansiering af udviklingen af nye midler.

/ritzau/