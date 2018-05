Novo Nordisk-studie viser igen styrke for milliardhåb

Et studie med oral Semaglutid, der forventes at kunne sælge for 30 milliarder koner, har vist gode takter.

Novo Nordisk offentliggjorde tirsdag efter børslukketid resultaterne af det andet af i alt ti Pioneer-studier med sin diabetespille, oral Semaglutid, til behandling af type 2-diabetes.

Oral Semaglutid har potentialet til at blive en enorm sællert for Novo Nordisk, da det er diabetesbehandling på pilleform. Hvilket anses som værende mere attraktivt for patienterne en nålestik.

- Det ser efter vores vurdering ud til, at oral Semaglutid med stor sandsynlighed bliver ’’bedst-i-klassen’’ på markedet for tabletter, skriver Novo Nordisk-analytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen i en kommentar.

Oral Semaglutid er en såkaldt GLP-1 analog. Det er et middel, som Novo Nordisk lancerede for små 10 år siden under navnet Victoza. GLP-1 analoger virker ved at stimulere bugspytkirtlens egen produktion af insulin.

Derfor gives GLP-1 analoger tidligere i behandlingsforløbet af diabetes. I 2017 solgte Novo Nordisk for 23,2 milliarder kroner Victoza.

Pioneer 2 studiet er det andet af 10 studier med oral Semaglutid. Der er allerede resultater fra det første, der også var gode.

I studiet er oral Semaglutid sammenlignet med konkurrenten Jardiance fra amerikanske Eli Lilly og tyske Boehringer Ingelheim. Det er også en tabletbehandling, dog med en SGLT-2 hæmmer og ikke en GLP-1 analog.

Oral Semaglutid viste sig bedre til at regulere blodsukkeret og gav et større vægttab end Jardiance.

- Data fra studier i Pioneer-programmet de kommende måneder vil efter vores vurdering danne et mere klart billede af oral Semaglutids effektmæssige profil.

- Det ændrer dog ikke ved, at Novo Nordisk med Pioneer 1 og Pioneer 2 resultaterne er startet utroligt stærkt.

- Vi hæver sandsynligheden for succes med oral Semaglutid til 70 procent fra 65 procent med et topsalgspotentiale for oral Semaglutid på 30 milliarder kroner, skriver Sydbank.

