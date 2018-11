Novo Nordisks salg lider under lavere dollarkurs

Modvind på valutasiden spiser af Novo Nordisks omsætning. Selskabet tjener dog fortsat mange milliarder.

En lavere dollarkurs driller medicinalkæmpen Novo Nordisk, der dermed har måttet se omsætningen falde i 2018.

Novo Nordisks salg lød på 82,1 milliarder kroner i årets første ni måneder.

Det er et fald på to procent over det seneste år. Det viser regnskabet, der er offentliggjort torsdag.

Novo Nordisks vigtigste marked er det amerikanske, og her har der været en anelse modvind i 2018 som følge af en svagere dollarkurs.

Det betyder, at der kommer færre kroner i kassen, når der veksles om.

Novo Nordisk kan trods modvinden glæde sig over fremgang for en række af de vigtigste produkter.

Det gælder blandt andet selskabets bedste sælgende produkt, Victoza, der bliver brugt til behandling af diabetes, samt Saxenda, der bruges til vægttab.

Desuden har midlet Ozempic, der er udråbt til fremtidens helt store væksthåb, nået et salg på omkring 800 millioner i sit første år på markedet.

På bundlinjen er Novos overskud trods det lavere salg steget én procent til 30,1 milliarder kroner. Det skyldes blandt andet, at selskabet forsikrer sig mod kursfald i dollar.

Novo Nordisks omkostninger rammes af en større fyringsrunde. Den betyder, at staben skal skæres med 1300 inden årets udgang.

Stillingerne er sløjfet inden for den afdeling, der forsker og udvikler ny medicin.

Fyringerne har givet en række omkostninger til fratrædelser, og det har tæret på Novo Nordisks overskud i år.

For hele 2018 venter Novo Nordisk, at omsætningen i danske kroner ligger stort set vandret sammenlignet med sidste år, hvor den endte på knap 112 milliarder kroner.

Samtidig regner selskabet med, at overskuddet falder to til fem procent.

Dykket skyldes den svagere dollarkurs. Hvis det tages ud af regnestykket, venter medicinalselskabet både stigende salg og indtjening.

