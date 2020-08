Novo tjener 22,5 milliarder på større salg af medicin

Kunder hos Novo Nordisk har i første halvår opbygget lagre af medicin grundet corona, oplyser selskabet.

Et stigende salg har i første halvår været med til at give et større overskud hos Novo Nordisk.

Det viser halvårsregnskabet fra den danske medicingigant.

Samlet har Novo Nordisk i årets første seks måneder tjent 22,5 milliarder kroner. Det er en stigning på 12 procent i forhold til samme periode året før.

Bag den større indtjening ligger en voksende omsætning, der i forhold til første halvdel af sidste år er steget med otte procent til 63,9 milliarder kroner.

Novo Nordisk forklarer selv i regnskabet, at væksten har været positivt påvirket af kunders lageropbygning, der har været relateret til coronaudbruddet.

/ritzau/