Novozymes nyder godt af hamstring af mad og vaskemidler

Danske Novozymes har haft stor fremgang i første kvartal, hvilket tilskrives effekter af coronavirusset.

Den danske enzymkoncern Novozymes har haft stor fremgang i første kvartal, hvor særligt salget af enzymer til vaskemidler og fødevarer er gået i vejret.

Det oplyser Novozymes i sit regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

Fremgangen hænger blandt andet sammen med coronavirusset. Det har medført ændringer i forbrugernes indkøb.

I starten af epidemien var der mange eksempler på lange køer i supermarkederne med forbrugere, der hamstrede mad og andre fornødenheder.

Samlet er Novozymes' salg steget med knap 300 millioner kroner til 3,8 milliarder kroner. Det svarer til en fremgang på ni procent.

Novozymes nævner coronavirusset som årsag til stigende salg af enzymer. Selskabet skriver samtidig, at det er svært at vurdere, præcis hvor stor effekten har været.

Novozymes er målt på antal ansatte blandt de 30-40 største virksomheder i Danmark. Virksomheden har omkring 6000 ansatte på verdensplan.

På grund af coronakrisen har Novozymes - på linje med en lang række andre børsnoterede virksomheder - valgt at suspendere sine forventninger til 2020.

Mens salget af enzymer til fødevarer og drikkevarer på det seneste har nydt godt af coronakrisen, forventer Novozymes at blive klemt andre steder i forretningen.

Det gælder blandt andet den del, der sælger enzymer til brug i bioethanol, der igen bliver brugt i benzin.

Her forventer Novozymes - særligt i USA - at blive ramt af, at befolkningen bliver bedt om at blive hjemme. Derfor bliver der kørt mindre i bil og er ikke så stor efterspørgsel på brændstof som normalt.

/ritzau/