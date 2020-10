Nu er det slut med at parkere elløbehjul i indre København

Få dage før politikere har løbehjul på dagsordenen, har Voi, Tier og Lime sat begrænsning på parkering af dem.

Siden elløbehjulene kom til København, har de delt vandene.

Hurtige og fleksible at komme rundt på, men ofte set ligge og flyde på fortove og cykelstier til irritation for gående og cyklister.

De tre firmaer Voi, Tier og Lime anerkender problemerne og har derfor besluttet, at det ikke længere skal være muligt at parkere elløbehjul i Indre By i København.

Tiltaget betyder, at man fra fredag ikke ville kunne parkere løbehjul i det område, der bliver kaldt Middelalderbyen - inden for voldene.

Stiller man alligevel løbehjulet, vil ens regning løbe videre, og det vil efterfølgende blive fjernet.

Ud over at man ikke må parkere i Indre By bliver der indført begrænsninger på parkering af løbehjul i andre dele af byen. Det gælder på Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, Christianshavn og Amager.

Her vil man skulle parkere i virtuel parkeringszoner og i fremtiden på særlige stativer.

Voi, Tier og Lime erkender, at de har været for langsomme til at gøre noget ved problemerne.

- Vi skal være de første til at erkende, at vi skulle have gjort noget for længst og have taget initiativ til at løse det, siger Kristian Agerbo, der er global direktør for politik og byudvikling i Voi.

- Vi er fuldt med på, at der har været problemer med, at der har stået løbehjul parkeret på Kongens Nytorv, eller at løbehjul har ligget flydt ved Nyhavn eller andre steder i byen med begrænset plads. Det vil vi sætte en stopper for nu, siger han.

Beslutningen er taget, mens løbehjulsfirmaerne bliver åndet i nakken af en række partier i Københavns Borgerrepræsentation, der vil forbyde dem eller regulere udlejningen.

Ifølge TV2 Lorry har der været flertal for et forslag fra Socialdemokratiet om et forbud mod at opstille elløbehjulene i Indre By og Christianshavn samt størstedelen af Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Amagerbro.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation skal efter planen behandle sagen 8. oktober.

Kristian Agerbo mener, at der med firmaernes tiltag er skabt et fremtidigt fundament for elløbehjul i København.

- Vi tror på, at københavnerne vil blive ved med at bruge elektriske løbehjul. Det handler om at uddanne folk til at bruge dem i overensstemmelse med byens rum og den plads, der er i byen.

- Vi erkender, at løbehjul ikke er førsteprioritet i byens rum. Derfor har vi valgt at begrænse parkeringen til de områder, der er plads. Det vil vi gerne have en dialog med kommunen om, siger Kristian Agerbo.

/ritzau/