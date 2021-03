Nu er opgaven om at udvikle et digitalt coronapas sendt afsted

Et digitalt coronapas skal være klar i maj. Nu kan it-selskaber byde ind på at få opgaven.

Opgaven med at udvikle et digitalt coronapas er kommet et skridt videre, da virksomheder nu kan byde ind på opgaven.

Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om en app, hvor man vil kunne fremvise, om man er vaccineret og prøvesvar fra coronavirus.

Opgaven med det digitale coronapas er delt i to. Den ene opgave er at udvikle selve app'en, mens den anden går på at opdatere en del af it-infrastrukturen - herunder hjemmesiden sundhed.dk.

I første omgang er coronapasset tiltænkt til at kunne fremvises, hvis man skal rejse til et land, hvor der er krav om negativ test eller vaccination.

Erhvervslivet håber, at passet også vil kunne bruges som led i en genåbning af Danmark og for eksempel være adgangsbillet til koncerter eller fodboldkampe.

Fire selskaber har tidligere i processen været til møde hos Digitaliseringsstyrelsen for at præsentere deres bud på et coronapas. Det er Netcompany, IBM, Trifork og Visma.

Det digitale coronapas skal være klar i maj.

/ritzau/