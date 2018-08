Nu kommer der nye tv med superopløsning

De store tv-producenter er klar med 8K-tv, der har 16 gange så høj opløsning som de almindelige TV-apparater.

Nu bliver billederne på tv-apparaterne endnu skarpere.

Tre af de absolut førende fladskærmsproducenter har netop præsenteret såkaldt 8K-skærme med en billedopløsning, der er fire gange så høj som de 4K-skærme, der i øjeblikket bliver solgt i stor stil.

De nye tv-apparater har en opløsning, der er 16 gange så høj som de hd-tv, der står i mange danske hjem.

- Hos Samsung arbejder vi konstant med innovationer, der kan løfte tv-oplevelsen. Med introduktionen af 8K-tv med 8K AI Upscaling tager vi et stort skridt mod den højeste billedkvalitet, siger Jongsuk Chu, der er senior vice president hos verdens største producent af tv-apparater, Samsung.

Når Jongsuk Chu taler om 8K AI Upscaling prøver han at imødegå de kritikere, der vil påpege, at det er helt overflødigt med et 8K-tv, så længe ingen producenter af indhold distribuerer tv i så høj en opløsning.

Det kommer formentlig tidligst til at ske i forbindelse med OL i Tokyo i 2020.

Indtil da må ejere af 8K-tv nøjes med den opskalering af indhold i en lavere opløsning, som tv-apparatet ifølge Samsung er i stand til at lave "på en intelligent måde".

I dag bliver der stort set kun udsendt tv-signaler i såkaldt HD-kvalitet. Hos streamingtjenesten Netflix kan man dog købe sig til en højere opløsning, men ikke i 8K. Hertil kommer nogle enkelte kanaler, som på testbasis udsender signaler i 4K.

Det nye 8K-tv fra Samsung, der har navnet Q900R Qled 8K-TV, bliver præsenteret på et pressemøde torsdag eftermiddag på Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der afvikles i Berlin i denne uge.

Her har også både koreanske LG og japanske Sharp præsenteret TV-apparater med 8K-opløsninger.

Det er uvist, hvornår apparaterne fra LG og Sharp rammer butikkerne. Hos Samsung regner man med at køre de første 8K-tv, der kommer i 65, 75 og 82 tommer, ud til butikkerne i oktober.

- LG's første 8K Oled-TV er højdepunktet af teknologisk præstation og det næste skridt i output-udviklingen inden for skærmteknologi, siger Brian Kwon, der er formand for LG Home Entertainment Company.

Der er endnu ikke offentliggjort priser på de nye 8K-tv. Men det ligger fast, at de bliver væsentligt dyrere end forgængerne 4K. Efter en introduktionspris på omkring 40.000 kroner for nogle år siden, kan de nu fås fra 5000 kroner og op.

/ritzau/