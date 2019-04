Nu skal der bores efter varmt vand under Aarhus og Aalborg

A.P. Møller Holding får grønt lys til at bore efter varmt vand til fjernvarmeforsyning af Aarhus og Aalborg.

Nu er der givet grønt lys til, at der kan bores efter varmt vand til fjernvarmeforsyningen af Aarhus og Aalborg.

Det er Energistyrelsen, der har givet tilladelse til A.P. Møller Holding Invest til at efterforske og indvinde såkaldt geotermisk energi i de to byer.

- Verden står med en enorm klimaudfordring. Derfor er det meget positivt, at der er interesse i at udnytte den grønne, geotermiske energi, som bogstaveligt talt ligger under fødderne på os, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Geotermi er varmt vand, der hentes op for undergrunden og via fjernvarmenettet sendes ud til forbrugernes radiatorer.

Tilladelsen betyder, at der nu skal bores efter varmt vand i to udvalgte områder i Aarhus og Aalborg.

Undergrunden vurderes netop her at være egnet til geotermi.

Ministeren ser store muligheder i at udnytte varmt vand fra undergrunden.

- Der er et stort potentiale både i forhold til den danske varmeforsyning og i fremtidige eksportmuligheder af dansk viden og teknologi på området, siger Lars Christian Lilleholt.

/ritzau/