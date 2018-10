Nulmoms på digitale medier får grønt lys fra EU-lande

Digitale medier kan fremover konkurrere med papirmedier på mere lige vilkår efter EU-beslutning.

Vejen er banet for lige vilkår for printaviser og digitale medier, når det gælder moms.

Tirsdag har EU-landenes finansministre vedtaget et forslag om at nedsætte - helt eller delvist - momsen på digitale publikationer. Det bekræfter diplomater fra mødet i Luxembourg tirsdag.

I Danmark medfører beslutningen, at både printmedier og digitale medier bliver fritaget for moms.

- Det kommer til at betyde, at vi får givet aviserne en mulighed for at få en lige spillebane, uanset om de er digitale eller fysiske, siger finansminister Kristian Jensen (V).

I Danmark blev et medieforlig, der netop lægger op til nulmoms på digitale medier, præsenteret i foråret.

Målet med regeringens udspil har ifølge finansministeren været at fremme "en digitalisering af mediemarkedet".

- Nu får vi muligheden til at kunne gennemføre det, siger Kristian Jensen.

Der er i medieaftalen afsat penge til nulmoms på digitale medier.

- Vi har ønsket det længe. Vi har været klar til at gennemføre det længe, men det har været politisk låst på grund af en uenighed mellem Frankrig og Tjekkiet, siger Jensen.

/ritzau/