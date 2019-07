Nutellas ejer køber danske småkager for to milliarder

Det danske selskab Kelsen Group, der laver småkager, bliver solgt til Ferrero Group - kendt for Nutella.

Den danske småkagevirksomhed Kelsen Group er blevet solgt for to milliarder kroner til et datterselskab under italienske Ferrero, der blandt andet er kendt for Nutella og chokoladen Ferrero Rocher.

Det oplyser amerikanske Campbell Group, der hidtil har ejet Kelsen, i en pressemeddelelse.

Kelsen Group er kendt for småkager som Kjeldsens og Royal Dansk.

Virksomheden omsætter for omkring en milliard kroner årligt og har 400 ansatte. Den har produktion i Nørre Snede og Ribe.

Virksomhedens småkager bliver solgt i mere end 100 lande på verdensplan og står ifølge Ferrero særligt stærkt i Kina, Hongkong og USA.

Campbell købte Kelsen Group i 2013 fra den danske kapitalfond Maj Invest og en kreds af andre investorer.

I 2018 blev Kelsen Group sat til salg, og det er altså fredag blevet en realitet.

Handlen ventes at falde på plads i løbet af de næste to måneder.

/ritzau/