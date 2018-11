Ny brændstoftest forstyrrer bilsalget i oktober

Bilsalget faldt markant i oktober, formentlig på grund af nye regler for udregning af bilers brændstofforbrug.

Oktober måned bød ligesom september på et lavere bilsalg end året før, men det er formentlig ikke et udtryk for, at danskernes appetit på ny bil er faldende.

Tal fra De Danske Bilimportører viser, at der blev solgt 16.670 biler i oktober, hvilket er 11 procent lavere end samme måned sidste år.

Det skyldes formentlig et efterslæb fra 1. september, hvor den nye metode til måling af brændstofforbrug blev taget i brug.

Det har rykket en smule ved de afgifter, man som bilejer skal betale, og det har fået nogle bilkøbere til at fremskynde handler.

Det kunne aflæses direkte på handelsaktiviteten i august, der var markant højere, mens salget i september faldt tilsvarende.

Og så har debatten om dieselbilernes fremtid i Danmark formentlig også spillet ind, mener direktøren hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.

- Oktober måneds bilsalg har givetvis været præget af nogen tøven grundet regeringens fremlagte klimaplan og målene for fremtidens biler.

- Ikke at der er noget galt med den - vi hilser absolut takterne meget velkomne - men den slags sætter ofte lidt debat i gang, siger han.

Hos Danske Bank forventer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at bilsalget for fjerde kvartal retter sig op og ender med en fremgang.

- Både fordi reduktionen i bilafgifter fra sidste efterår gør det billigere at købe en række biltyper, og fordi mange danskere oplever en forbedret privatøkonomi i år, skriver hun i en kommentar.

