Ny EU-plan skal fjerne barrierer på det indre marked

EU-Kommissionen vil styrke det indre marked for at gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige.

EU's indre marked er vigtigt, for at europæiske virksomheder kan udvikle sig i fremtiden.

Men der er for mange barrierer på det indre marked i dag, som gør, at dets fulde potentiale ikke udnyttes, mener EU-Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis.

Tirsdag fremlægger EU-Kommissionen et forslag til en ny industristrategi, hvori der blandt andet indgår en handlingsplan for at styrke det indre marked.

- Det indre marked er vores allerstørste resultat i EU, som gør os til en stærk, global spiller.

- Men medlemslandene skal undgå at indføre yderligere lovgivning, som vil være barrierer for det indre markeds fulde potentiale. De barrierer vil vi gøre op med i vores handlingsplan, siger Dombrovskis.

EU-Kommissionen har kortlagt barriererne på det indre marked forud for handlingsplanen.

Det tæller blandt andet nogle restriktive og komplekse nationale regler samt EU-regler, som ikke bliver tilstrækkeligt overholdt og håndhævet.

Ifølge et estimat fra EU-Kommissionen kan det give op til 713 milliarder euro frem mod 2030, hvis barriererne fjernes.

EU's indre marked søger at sikre fri bevægelighed for varer og tjenesteydelse i medlemslandene.

/ritzau/