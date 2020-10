Ny rapport: Fiskeriet skraber bunden

Fiskeri med bundtrawl smadrer biodiversiteten, lyder det i ny WWF-rapport om Østersøen. Fiskeriforeningen kalder rapporten tendentiøs og peger på andre syndere.

Bundtrawl, der slæber tungt hen over havets bund efter fisk, skal begrænses hurtigst muligt.

Ellers kan Danmark ikke leve op til de krav til natur og biodiversitet, som halter langt bagefter - ikke mindst til havs.

Det mener WWF Verdensnaturfonden, der i en ny rapport peger på, at fiskeri med bundtrawl har voldsom effekt på havmiljøet i Østersøen.

- Rapporten med den nyeste dokumenterede viden peger på bundtrawl som en meget negativ hovedaktør. Når vi ved, hvordan det påvirker havbunden, er det fuldstændigt uacceptabelt, siger afdelingschef Thomas Kirk Sørensen fra WWF.

Ifølge rapporten er 40 procent af havbunden i Østersøen negativt påvirket af bundtrawlfiskeri og andre marine aktiviteter. Tallet er 80-100 procent i den sydlige del af Østersøen.

Skaderne forstærkes yderligere af søtransport, forurening, andet fiskeri, råstofindvinding og energianlæg.

Thomas Kirk Sørensen peger på en historisk lav torskebestand i Østersøen med små, underernærede fisk som er et klart tegn herpå.

- Tog man en del af området og forbød bundtrawl, så viser rapporten, at man kan forvente, at bunddyrene genetableres og igen kan fungere som føde for torsken.

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, kalder kritikken for én lang samling af argumenter for, at trawlfiskeri er dårligt.

- At påstå, at stop for trawlfiskeriet vil redde økosystemet i Østersøen, er fuldstændigt forkert.

- Store udledninger fra både landbrug og byer i Østersøen betyder, at miljøet er dårligt. Der er store områder med iltsvind, og som forhindrer gydning af torsk, siger han.

Han peger på, at i typiske trawlområder på mindst 20 meter vand gror der ikke noget på bunden. Den er bare en mudderørken.

Men det argument køber seniorforsker Jørgen L.S. Hansen fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet ikke.

- Når man trawler mudderbunden op, så sker der det samme som ved en skovrydning. Det ødelægger en miniputverden, hvor selv de mindste strukturer skaber gemmesteder, der er med til at tiltrække dyr, så de kan leve sammen mange arter, siger han.

/ritzau/