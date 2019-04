Ny Samsung-telefon hentes tilbage efter skærmproblemer

Samsung Galaxy Fold er tidligere blevet forsinket og trækkes nu hjem, efter problemer med skærmen.

Efter en udskydelse af salget af Samsungs nyeste smartphone, Galaxy Fold, bliver de modeller, der er sendt ud til anmeldere, hentet hjem.

Udrulningen af telefonen er kørt af skinnerne på grund problemer med telefonens foldeskærm.

Det er en "kilde med kendskab til emnet", der fortæller nyhedsbureauet Reuters, at Samsung har valgt ikke bare at bremse udrulningen af telefonen, men at selskabet nu griber til bakgearet.

Telefonen, der kommer til at koste 15-16.000 kroner, skulle have været på hylderne i USA fra på fredag. Før det er telefonen traditionen tro blevet sendt til anmeldere for at få omtale.

Men flere anmeldere har beklaget sig over, at foldetelefonen hurtigt får problemer med skærmen. Efter kort tids brug skulle telefonen angiveligt få buler og begynde at blinke og flimre.

Derudover har flere anmeldere ved en fejl kunne pille et stykke film, der skulle beskytte skærmen, af.

Det fik Samsung til at udskyde salgsdatoen.

DJ Koh, der er chef for Samsungs afdeling for it- og mobilkommunikation, har gentagne gange erklæret, at foldetelefoner er fremtiden.

En analytiker siger til Reuters, at Galaxy Fold-modellen var tiltænkt at vise, at Samsung kan skabe en tendens på mobilmarkedet og ikke kun være hurtige til at følge andres tendenser.

- Det er katastrofalt, at Samsung har sendt prøver til anmeldere uden en klar instruktion om, hvordan man skal håndtere apparatet, og at selskabet skal fikse en flimrende skærm, siger analytikeren Kim Young-woo til Reuters.

/ritzau/