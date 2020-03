Nye børsfald mandag udløser handelsstop i USA

Aktiemarkederne i USA er mandag igen begyndt med store fald.

De amerikanske aktiemarkeder fortsætter med at udvise meget store udsving. Igen mandag åbnede markederne med så store fald, at handlen på børsen i New York blev suspenderet i et kvarter.

For at undgå paniske fald på børsen har amerikanerne indført nogle mekanismer, der kan suspendere handlen ved store fald.

Det første trin, der kan udløse et handelsstop, er, at det indeks, der hedder S 500, falder med syv procent på en dag. Og det var, hvad der skete, da handlen begyndte mandag.

S 500-indekset er også kendt som det brede indeks med en lang række forskellige større selskaber. Derfor bruges det som strømpil.

Hvis S 500-indekset fortsætter med at falde, efter at handlen er sat i gang igen og rammer et fald på 13 procent på en enkelt dag, bliver handlen suspenderet i 15 minutter på ny.

Rammer indekset et fald på 20 procent på en dag, lukkes al handel for resten af dagen.

/ritzau/