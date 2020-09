Nye cigaretafgifter fortsætter med at løfte inflationen

I august var de danske forbrugerpriser 0,5 procent højere end det samme tidspunkt sidste år, viser nye tal.

De danske forbrugerpriser - også kendt som inflationen - var i august 0,5 procent højere end samme måned sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed er stigningen uændret fra i juli, hvor højere cigaretpriser var med til at sende inflationen i vejret. Samme grund fremhæver Danmarks Statistik i tallene for august.

Fra april er prisen på en pakke cigaretter blevet løftet til i gennemsnit 55 kroner fra cirka 40 kroner.

Det er dog først nu, at de slår igennem i forbrugerpriserne. Det kan for eksempel være, fordi kiosker har købt store partier med cigaretter, før de nye afgifter trådte i kraft.

Nu forventer Danmarks Statistik dog, at det er ved at være på plads. Derfor ventes priserne ikke at stige på cigaretter i opgørelsen den kommende tid.

