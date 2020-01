Nye fund af virus giver aktiehop til maskeproducenter i Kina

Ansigtsmasker og medicinproducenter stiger i værdi efter yderligere fund af ny virus i Kina.

Fundet af over 130 nye tilfælde af lungebetændelse som følge af en ny virus i Kina har fået aktierne på producenter af ansigtsmasker og medicin i landet til at hoppe op ifølge det amerikanske erhvervsmedie CNBC.

Selskabernes markedsværdi voksede, da sundhedsmyndighederne i Wuhan mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters oplyste, at der er fundet 136 nye tilfælde i byen Wuhan.

Derudover er der fundet tre tilfælde andre steder i landet.

Det nye virus er et corona-virus og menes at være i familie med virusset sars, der kostede næsten 650 mennesker livet i Kina og Hongkong mellem 2002 og 2003.

De nye oplysninger fik aktiekursen hos Tianjin Teda og Shanghai Dragon, der ifølge CNBC begge producerer ansigtsmasker, til at stige med henholdsvis ni og ti procent.

Selv om de kinesiske myndigheder erklærede, at situationen var under kontrol, bankede kursen også i vejret for en række medicinalproducenter.

CNBC peger på de tre medicinalproducenter Jiangsu Sihuan Bioengineering, Shandong Lukang Pharmaceutical og Shenzhen Neptunus Bioengineering som eksempler. Deres kurs er oppe med omkring ti procent ifølge CNBC.

/ritzau/