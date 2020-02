Nye overenskomster giver industriansatte flere penge

Natten til tirsdag har HK Privat og Tekniq Arbejdsgiverne indgået nye overenskomster for cirka 2100 ansatte.

Omkring 2100 ansatte fra el-, vvs-, smede- og maskinvirksomheder har fået nye overenskomster for de næste tre år.

Det er resultatet af, at HK Privat og Tekniq Arbejdsgiverne natten til tirsdag er blevet enige om nye overenskomstaftaler. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Et af elementerne i de nye overenskomster er, at der sker en forhøjelse fra fire til syv procent på de ansattes fritvalgskonto over tre år.

Kontoen kan bruges til højere pensionsindbetaling, køb af seniorfridage, børneomsorgsdage eller som penge mellem hænderne.

- Og som noget nyt kan man også købe frihed i forbindelse med barnets anden hele sygedag og ved lægebesøg med børn, oplyses det i pressemeddelelsen.

