Nykredit indfører negative renter for store opsparinger

Nykredit er den seneste af en stribe banker, der indfører negative renter for private bankkunder.

Nykredit indfører negative renter for kunder, der har mere end 750.000 kroner stående på deres konto.

Kunderne vil skulle betale en negativ rente på minus 0,75 procent for beløbet over 750.000, oplyser Nykredit til Børsen.

Det er samme model, som en stribe banker i Danmark allerede har eller er på vej til at indføre. Det gælder banker som Jyske Bank, Nordea, Sydbank og Spar Nord.

Ændringen hos Nykredit træder i kraft 1. marts. Banken ønsker ikke at oplyse, hvor mange kunder der bliver ramt.

Henrik Rasmussen, der er direktør i Nykredit Bank, forklarer beslutningen med, at renterne de seneste år har været i minus.

Det betyder, at Nykredit skal betale for at have overskydende penge hos Nationalbanken, der er bankernes bank.

- De seneste år har de finansielle markeder været ramt af et negative renter, og det har på den positive side givet de danske boligejere mulighed for at låne til rekordlave renter og dermed spare mange penge hver måned.

- Men de lave renter i hele Europa betyder også, at vi som bank siden 2016 har betalt negativ rente af de penge, vi har stående i Nationalbanken.

- Da lavrentemiljøet ser ud til at fortsætte nogle år endnu, indfører vi nu negative renter for kunder, der har mange penge stående på kontoen, siger Henrik Rasmussen i en skriftlig kommentar.

Blandt de største banker i Danmark er Danske Bank den eneste, som endnu ikke har varslet negative renter for private.

Hvis alle banker indfører negative renter for kunder med over 750.000 kroner, vil over 160.000 kunder blive ramt.

Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, der er fra 2017. Billedet kan dermed have ændret sig siden. Samtidig er der det forbehold, at den enkelte kan have sine penge fordelt på flere banker.

Mens det er et relativt nyt fænomen at skulle betale for, at bankerne passer på opsparingen, har det de seneste år omvendt været normalen for mange virksomheder at betale for at have penge stående.

/ritzau/