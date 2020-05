Nykredit taber penge: Corona-hensættelser trækker ned

Nykredit hensætter 1,1 milliard kroner til nedskrivninger på udlån, der skal dække følgerne efter Covid-19.

Nykredit har i første kvartal hensat cirka 1,1 milliard kroner til nedskrivninger på udlån til dækning af følgerne efter Covid-19.

Hensættelserne er i første kvartal med til at give et underskud på knap 1,3 milliarder kroner før skat. Det viser seneste regnskab fra finanskoncernen, som også står bag Totalkredit.

- Denne krise har efterladt et tydeligt mærke på de finansielle resultater, som vi præsenterer i dag, siger Michael Rasmussen, der er administrerende direktør i Nykredit, i en kommentar til regnskabet.

- En af årsagerne er, at vi som en sikkerhed har hensat 1,1 milliard kroner til nedskrivninger på udlån for at kunne absorbere en væsentlig del af de kommende Covid-19-relaterede tab.

Når en finansvirksomhed som Nykredit foretager nedskrivninger på lån, er det fordi, at der forventes at komme tab.

Det er dermed lån, hvor Nykredit for nuværende ikke forventer at få sine penge tilbage. Den vurdering kan ændre sig.

- I takt med at der i løbet af 2020 kommer yderligere klarhed over Covid-19-konsekvenserne for Nykredits kunder, forventes der om nødvendigt supplerende hensættelser, dog på et noget lavere niveau end første kvartal, skriver Nykredit i regnskabet.

Midt i den svære situation kan Nykredit glæde sig over, at der i første kvartal har været en fortsat kundetilvækst.

Derudover har finanskoncernen oplevet stigende realkredit- og bankudlån.

- Særligt bankudlån er steget markant i perioden med en vækst på seks procent siden ultimo 2019 og er en konsekvens af de mange dialoger, vi har med vores kunder omkring Covid-19, skriver Nykredit i regnskabet.

Trods de store hensættelser som følge af coronakrisen samt underskuddet i første kvartal forventer Nykredit for hele året at tjene mellem 2,5 og 3,5 milliarder kroner før skat.

De danske banker har i første kvartal generelt set været ramt af udbruddet af coronavirus, som har givet forhøjede nedskrivninger.

Jyske Bank har nedskrevet for en milliard kroner, og det samme har Nordea.

Danske Bank har til gengæld nedskrevet for hele 4,25 milliarder kroner.

Med til den historie hører, at Danske Bank har en del kunder i oliesektoren, som er hårdt ramt af lave priser på olie, der delvist kan henføres til coronakrisen.

/ritzau/