Nykredit tilbyder kunder kredit til at betale husleje og boliglån

Nykredit-kunder kan få et halvt års kredit til at betale husleje og lånerenter, hvis indtægterne forsvinder.

Nykredit åbner for kassekreditten til 200.000 privatkunder, der kan være kommet i klemme, efter at tiltagene for at inddæmme spredningen af coronavirus er sat i værk i Danmark.

Blandt andet er selskabet klar til at åbne en kassekredit til de lønmodtagere eller selvstændige, der oplever en "kritisk indkomstnedgang" i kølvandet på tiltagene for at inddæmme spredningen af coronavirusset.

Kassekreditten kan bruges til at betale faste udgifter såsom realkreditlån eller husleje i et halvt år. Kreditten bliver gratis at oprette samt rente- og gebyrfri i det halve år.

Derudover vil Nykredit Bank tilbyde henstand på forbrugslån, billån og bankboliglån.

- Med de to tiltag kan vi reelt sætte de faste betalinger på blandt andet bil- og boliglån på pause i op til et halvt år, siger koncerndirektør for Nykredit Banking Tonny Thierry Andersen.

Nykredit Banks tilbud er rettet mod de 200.000 privatkunder med en NemKonto i banken. En NemKonto er ens primære lønkonto, og den konto hvor det offentlige indsætter penge, hvis man eksempelvis skal have penge tilbage i skat.

Nykredit tilbyder også en hjælpende hånd til virksomheder, der er kommet klemme.

Blandt andet vil Nykredit godt lægge ud for lønudgifter, som staten vil kompensere på et senere tidspunkt. Dermed kan virksomhederne få nogle penge at betale løn for, selv om der kommer få eller ingen indtægter i kassen.

/ritzau/