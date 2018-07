Nyt læk afslører potentiel øget hvidvask hos Danske Bank

Berlingske har fået nye informationer, der indikerer, at Danske Banks hvidvask af penge kan være endnu større.

Berlingske Business har via et nyt læk af informationer om transaktioner i Danske Banks estiske afdeling fået indsigt i, at bankens hvidvask af penge kan være endnu større end hidtil antaget.

Ifølge Berlingske Business har man informationer om suspekte pengestrømme for nye 28 milliarder kroner, hvilket bringer det samlede beløb af potentielt hvidvaskede penge op på 53 milliarder kroner.

- Der er mange tegn på, at her er tale om såkaldt handelsbaseret hvidvask, hvor man køber varer og serviceydelser som et middel til at smugle penge ud af et land, bestikke folk eller snyde i skat, siger hvidvaskeksperten L. Burke Files til Berlingske.

/ritzau/