Nyt tøj til sommergarderoben trækker detailsalget i vejret

Tøjsalget steg i juni med 3,9 procent og var med til at trække det samlede danske detailsalg frem.

De danske forbrugere havde mere travlt med at svinge kortet i juni end de foregående måneder.

Detailsalget steg med 0,5 procent sammenlignet med maj. Særligt salget af tøj trak op med en fremgang på 3,9 procent.

Det oplyser Danmarks Statistik.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank, tyder tallene på, at mange forbrugere har ventet med tøjkøb til netop juni.

- Når detailsalget steg i juni, skyldes det navnlig, at der blev solgt mere tøj efter to måneder med et dårligt tøjsalg. Det peger på, at danskerne har udskudt indkøb til sommergarderoben, til udsalget gik i gang i juni, skriver hun i en kommentar.

Selv om tøjsalget steg i juni, er det dog samlet set faldet i de seneste tre måneder.

- Det vidner om, at der fortsat er store udfordringer for branchen, der blandt andet presses af internationale onlinebutikker, skriver Louise Aggerstrøm Hansen.

Økonomer følger udviklingen i detailsalget som en af flere indikatorer for, hvordan det går med Danmarks økonomi.

Samlet set er detailsalget steget med 0,2 procent i forhold til første kvartal. Det er samtidig 0,4 procent højere end året før.

- Forbrugsopsvinget i Danmark er stadig ret behersket, selv om vi har pæn fremgang i både realløn og huspriserne, og selv om renten nu ligger på det laveste niveau nogensinde, skriver Louise Aggerstrøm Hansen.

- Danskerne bruger dog i stor stil den økonomiske fremgang til at øge deres opsparing. Det giver på den ene side et mere beskedent opsving. Men på den anden side sikrer det også, at opsvinget er mere holdbart, skriver hun i en kommentar.

