OECD: Den globale nedtur i år bliver ikke så slem som frygtet

OECD er blevet mere optimistisk for de økonomiske udsigter i år, men omvendt mere pessimistisk for næste år.

Nedturen i den globale økonomi bliver i år ikke lige så slem som tidligere antaget.

Det vurderer Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling - i daglig tale OECD - i en ny prognose.

For det igangværende år, som har været hårdt ramt af coronakrisen, forudser OECD nu et fald i det globale bruttonationalprodukt, bnp, på 4,5 procent.

Dermed er organisationen blevet mere optimistisk siden sin seneste prognose i juni. Dengang var der forventning om et fald på 6,0 procent.

Uanset vil der stadig være tale om den største nedtur i mange år, hvis den globale økonomi i år oplever en tilbagegang på 4,5 procent. Det bemærker Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Coronavirusset har skabt den største økonomiske krise siden anden verdenskrig.

- Lukkede samfund, rejserestriktioner og enorm stor usikkerhed fik i foråret efterspørgslen til at dykke med lynets hast, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

I sin prognose forklarer OECD, at det særligt er de økonomiske forventninger i Kina, USA og euroområdet, der ligger til grund for den større optimisme.

OECD er dog også ude med en advarsel i sin seneste prognose, påpeger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Den handler om, at hvis en anden smittebølge rammer, så vil det globale bnp kunne blive reduceret med yderligere 2-3 procent i år.

- Det må siges, at være en kraftig advarsel fra OECD på et tidspunkt, hvor smitten stiger på tværs af det europæiske kontinent.

- Kommer smitten ikke under kontrol, vil det hurtigt kunne udløse et nyt betydeligt økonomisk tilbageslag hen over efteråret og vinteren.

- Det er meget alvorligt, da krisen dermed både vil blive dybere og mere langvarig, siger Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

Mens OECD for nuværende er blevet mere optimistisk for i år, er sagen en anden for næste år.

For næste år ventes der nu en global vækst på 5,0 procent. Tidligere var der forventning om en vækst på 5,2 procent.

Årsagen til den mere pessimistiske forventning er den seneste tids betydelige stigning i smittetallene i særligt Europa.

