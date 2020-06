OECD spår større dansk corona-nedtur end regeringen

Prognose fra OECD er den værste for verdensøkonomien i organisationens historie, vurderer Dansk Industri.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) spår en lidt større dansk økonomisk nedtur i år end regeringen.

OECD spår, at Danmarks bruttonationalprodukt (bnp) falder 5,8 procent i år.

Bnp er et udtryk for den samlede størrelse af den danske økonomi.

Regeringen vurderede i sin økonomiske redegørelse i maj, at den danske bnp ville falde 5,3 procent i år.

Udsigterne for den danske økonomi er dog en smule bedre end for verdensøkonomien som helhed.

Her spår OECD en tilbagegang på 6 procent. For blot få dage siden vurderede Verdensbanken, at verdensøkonomien ville skrumpe 5,2 procent i år.

Prognosen fra OECD er ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri, den værste prognose i organisationens historie.

- Coronavirusset har skabt en økonomisk krise af historiske dimensioner.

- Coronakrisen har sendt verdensøkonomien ud i en meget dyb recession, og vi vil ikke have hentet det tabte tilbage før 2022, skriver han i en kommentar.

En recession er en periode med økonomisk nedgang. Rent teknisk skal det ske mindst to kvartaler i træk.

Heller ikke i udsigterne for 2021 er OECD og regeringen helt enige.

OECD spår næste år en vækst på 3,7 procent, mens regeringen i maj estimerede end fremgang på 4 procent.

/ritzau/