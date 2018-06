Ørsteds frasalg skal give milliarder og strømline selskabet

Ørsted kan tjene 8-13 milliarder kroner på frasalg af elforretning. Naturligt skridt, vurderer analytikere.

Mens mange borgere forbinder energiselskabet Ørsted med strøm i stikkontakten, så er distribution af el i Danmark en mindre del af selskabets forretning.

På den baggrund giver det mening for Ørsted - det tidligere Dong Energy - at sælge den danske eldistribution, som selskabet nu har besluttet. Det vurderer Casper Blom, aktieanalytiker i investeringsbanken ABG Sundal Collier.

- Det er en fortsættelse af processen mod at gøre Ørsted til et selskab, der fokuserer på genanvendelig energi, og som er blevet verdensmarkedsleder inden for havvindmøller. Det giver mening, fordi der ikke er ret meget synergi mellem dansk el og offshorevind.

Senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank skønner over for Ritzau Finans, at frasalget vil kunne indbringe Ørsted 8-13 milliarder kroner.

Han vurderer også, at salget giver mening fra et aktionærsynspunkt.

- Ørsted er en global udvikler af havvind og en global udvikler af fornybar energi, og der passer de danske forbrugerrettede aktiviteter ikke rigtigt længere ind i den portefølje, lyder det.

Den danske stat er fortsat hovedaktionær i Ørsted med en ejerandel på 50 procent.

Nyheden om frasalget skriver sig ind i historien om Ørsted. Det vakte politisk røre og massiv kritik, da staten i 2014 solgte en del af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Med et frasalg kan en ny spiller blandt andet overtage elforsyningen til omkring en million kunder.

Men ifølge Casper Blom skal man ikke som forbruger frygte eksempelvis markante prisstigninger.

- Området er meget reguleret, så en ny køber kan ikke bare skrue prisen op. Elmarkedet i Danmark er desuden liberaliseret, så som forbruger kan man også bare vælge en anden leverandør, hvis man ikke er tilfreds, siger Casper Blom.

- Men det er klart, at det er en varm kartoffel at sælge dansk infrastruktur, som skal sørge for, at der er elektricitet i stikkontakterne. Det kan jo ikke være til hvem som helst, siger han.

Han nævner forsyningsselskaber eller pensionsfonde som mulige købere, fordi elforretningen vil være en langsigtet investering med stabilt afkast.

/ritzau/