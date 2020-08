OK får grønt lys til at overtage 107.000 gaskunder

Som led i købet af dele af Ørsted skulle SEAS-NVE sælge 107.000 gaskundeaftaler. De er nu solgt videre til OK.

Konkurrencerådet har godkendt, at andelsselskabet OK kan købe flere tusinde gaskundeaftaler fra Ørsted Privatsalg El Gas.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Købet af de cirka 107.000 gaskundeaftaler sker som led i, at Konkurrencerådet tidligere i år godkendte SEAS-NVE's køb af dele af Ørsted.

Som en del af godkendelsen forpligtede SEAS-NVE sig til at sælge de 107.000 gaskundeaftaler til en tredjepart. Det skulle undgå prisstigninger på naturgas til privatkunder.

Ud over overtagelsen af 107.000 gaskundeaftaler overtager OK selskabet Ørsted Varmeservice.

- Vores undersøgelser har ikke afdækket konkurrencemæssige betænkeligheder. Derfor godkender vi OK's overtagelse af Ørsted Varmeservice samt naturgaskundeaftaler, siger Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet, i pressemeddelelsen.

- Samtidig medvirker frasalget til, at de danske naturgaskunder ikke oplever prisstigninger som følge af fusionen mellem SEAS-NVE og dele af Ørsted.

De 107.000 gaskunder består primært af husstande. De er fordelt i hele Danmark.

Ørsted Varmeservice er aktiv inden for vedligehold og service på gas- og oliefyr, fjernvarmeanlæg og varmepumper.

OK er et dansk andelsselskab. Det er ejet af 11.200 kunder. OK sælger naturgas til primært husstande i hele Danmark og er også aktiv inden for blandt andet vedligehold og service på gas- og oliefyr samt varmepumper.

/ritzau/