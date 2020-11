Økonomer: Allerede i 2021 kan staten høvle af på coronagæld

Regeringen har ikke fået brug for tilnærmelsesvist alle de penge, som den havde regnet med, siger økonomer.

Den danske stat har lånt langt flere penge, end det har vist sig at være behov for under coronakrisen, vurderer flere økonomer ifølge dagbladet Børsen.

Statens konto i Nationalbanken er så fuld af lånte kroner, at både Nykredit, Nordea og Danske Bank venter, at finansminister Nicolai Wammen (S) allerede næste år kan afdrage et stort milliardbeløb.

En af de helt store bekymringer, da coronakrisen ramte, var hvordan staten på kort tid skulle låne et trecifret milliardbeløb til at betale for hjælpepakker, øgede sundhedsudgifter og dagpenge til flere ledige danskere.

Men problemerne udeblev. I stedet er situationen i dag nærmest den omvendte.

- Regeringen har slet ikke fået brug for tilnærmelsesvist alle de penge, som den havde regnet med. Man har lånt en del penge, man ender med ikke at få brug for, og som man så hurtigt kan betale tilbage til investorerne, siger Jens Nærvig Pedersen, senioranalytiker i Danske Bank, til Børsen.

I marts, april, maj og juni var de offentlige finanser under pres, og statens finansieringsbehov var 163 milliarder kroner større end i de samme måneder sidste år.

Men siden har behovet for at låne penge stort set været, som det plejer – og dermed markant lavere end regeringen forventede.

For hele 2020 får staten ifølge Nordeas beregninger brug for 100 milliarder kroner mindre end Finansministeriets seneste vurdering.

Samtidig er genopretningen af økonomien gået hurtigere end ventet, og ledigheden er allerede faldet markant. Det giver flere skatteindtægter og færre udgifter til danskere på dagpenge.

Samtidig vil virksomhederne på et tidspunkt begynde at betale de feriepenge ind, som staten har lagt ud for udbetalingen af, skriver Børsen.

/ritzau/