Økonomien skrumper og sender EU i recession

EU's økonomi skrumpede i første kvartal. Det er andet kvartal i træk, og EU er derfor nu ramt af recession.

For andet kvartal i træk skrumper den europæiske økonomi.

Det samlede bruttonationalprodukt (bnp) i EU skrumpede 0,4 procent i første kvartal fra kvartalet før. Det viser tal fra EU's statistikkontor, Eurostat.

Kvartalet før skrumpede bnp også, og dermed er økonomien teknisk i recession. Det er, når økonomien er skrumpet to kvartaler i træk.

Ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, er det anden gang på et år, at Europas økonomi er ramt af recession.

Fredagens tal er "brandærgerlige" for den europæiske økonomi, mener han, selv om det ikke er enorme fald, økonomien er ramt af.

- Men når coronakrisen i forvejen har blæst økonomien bagover, så skulle vi meget gerne være vidne til en stærk genopretning nu, som altså lader vente på sig, siger han i en skriftlig kommentar.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Fredagens tal fra Eurostat er baseret på de tal, der lige nu er tilgængelige for udviklingen i økonomien. Der kommer dog løbende flere.

Det betyder, at tallet godt kan ændre sig på et senere tidspunkt. Der er tidligere set store revisioner flere år senere.

/ritzau/