Ole Andersen bliver presset til stop i Danske Bank

A.P. Møller Holding, storaktionær i Danske Bank, foreslår Karsten Dybvad som ny formand for Danske Bank.

Ole Andersen er snart fortid som bestyrelsesformand i Danske Bank, som han har stået i spidsen for siden 2011.

Storaktionæren A.P. Møller Holding mener sammen med en række andre aktionærer, at der er behov for et skift for at genoprette tilliden til banken, som har lidt et knæk som følge af sagen om hvidvask i Estland.

Der er derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor den vil foreslå to nye kandidater til bestyrelsen.

A.P. Møller Holding peger på Karsten Dybvad som afløser Ole Andersen.

Han er i dag direktør for Dansk Industri og har desuden en baggrund som departementschef i Statsministeriet og Finansministeriet.

- Der skal nye ledelseskræfter og forandringer i bestyrelsen til, for at Danske Bank kan styrke sin position som en ledende nordisk bank, siger Robert Uggla, direktør for A.P. Møller Holding, i en pressemeddelelse.

- For A.P. Møller Holding er det afgørende, at en fremtidig bestyrelsesformand har dokumenteret erfaring med samfunds- og myndighedsrelationer, således at han kan sikre de nødvendige ændringer, der skal til for at genopbygge tilliden til Danske Bank, siger han.

A.P. Møller Holding er Mærsk-familiens pengetank. Den ejer omkring 21 procent af Danske Bank og sidder også på magten i Mærsk.

Ud over Karsten Dybvad foreslår selskabet Jan Thorsgaard Nielsen som nyt medlem, og at han bliver næstformand. Han er i dag investeringsdirektør for A.P. Møller Holding.

Ud over Ole Andersen stopper også Jørn P. Jensen i Danske Banks bestyrelse.

Da Danske Bank offentliggjorde sin egen undersøgelse af sagen om hvidvask i Estland i september, varslede administrerende direktør Thomas Borgen sin afgang.

Samtidig gjorde Ole Andersen det klart, at han ville stoppe, når hans opgaver var løst, men han nævnte ikke et tidspunkt.

- Det har været vigtigt for mig at sikre en vis kontinuitet og en ordentlig overlevering, og nu hvor der er identificeret kompetente kandidater, mener jeg, det er tid til at få indsat en ny bestyrelse, siger Ole Andersen i en skriftlig kommentar.

- Forhåbentlig kan det dette medvirke til at genskabe tillid hos alle bankens interessenter og dermed skabe ro om banken, siger han.

De to nye kandidater til bestyrelsen skal formelt set vælges på den ekstraordinære generalforsamling. Der vil blive sat en dato inden for to uger.

Danske Bank oplyser desuden, at yderligere to medlemmer af bestyrelsen - Carol Sergeant og Rolv Erik Ryssdal - stopper ved den næste almindelige generalforsamling, som løber af stablen i marts 2019.

/ritzau/