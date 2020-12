Oliefolk kan finde nye og mere grønne job efter exit i Nordsøen

I 2050 stopper al olie- og gasproduktion i Nordsøen. Det behøver ikke skade de mange ansatte i branchen.

Når der i fremtiden ikke længere skal udvindes olie og gas i Nordsøen, skal der nok være job til de flere tusinde personer, der er beskæftiget i industrien.

En stor del af selskaberne inden for olie- og gasindustrien er nemlig allerede begyndt at omstille sig til andre former for energiproduktion.

Det fortæller Martin Næsby, administrerende direktør i Olie Gas Danmark. Det er en brancheorganisation, der repræsenterer blandt andet de selskaber, som henter olie op fra Nordsøen.

Med en ny politisk aftale er det blevet besluttet, at det fra 2050 skal være slut med at indvinde olie og gas fra Nordsøen. Det får konsekvenser for de mange personer, der enten direkte eller indirekte arbejder inden for industrien.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2017 cirka 4500 personer, der enten direkte eller indirekte var beskæftiget i industrien.

I en pressemeddelelse oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at der i forlængelse af den politiske aftale vil komme beskæftigelsestiltag målrettet de ansatte i olieindustrien.

Men hverken her og nu eller i fremtiden behøver de oliebeskæftigede dog være nervøse for, om de har et job, mener Martin Næsby.

- Sagens kerne er, er, at vores medlemmer er i fuld gang med at omstille sig til hele den igangværende energitransition.

- Det vil sige, at de er i fuld gang med blandt andet at blive solcelleproducenter og kigge på vind. Det gælder både leverandører og olieselskaber.

- Vi er i gang med at omdanne os fra en olieindustri til at være en energiindustri. Så medarbejdere i olieindustrien er også sikret job på den lange bane, siger Martin Næsby.

Et eksempel på en dansk virksomhed, der inden for de seneste år har omstillet sig i en mere bæredygtig retning, er shippingkoncernen Mærsk.

Det danske selskab solgte i 2017 sin olieforretning til franske Total for cirka 50 milliarder kroner.

Mærsk er dog endnu ikke helt ude af olieindustrien. Sidste år blev aktiviteterne i Maersk Drilling, der ejer og drive olieboreplatforme, udskilt i sit eget selskab.

Efter udskillelsen har selskaberne fortsat nogle af de samme ejere.

