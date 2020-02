Oliegigant sender ansatte hjem efter rejser i Kina og Italien

Ansatte i Equinor, det tidligere Statoil, der har været i Kina eller Italien bedes blive hjemme i 14 dage.

Den norske olie- og gasgigant Equinor, som nogle måske husker under navnet Statoil, har indført sine egne foranstaltninger mod smitte med coronavirus.

Selskabet fortæller til den norske avis VG, at ansatte der har været ude at rejse i Kina, Iran, Italien eller Sydkorea bliver bedt om at tage 14 dage fri, før de møder på arbejde igen.

Ifølge Equinors presserådgiver Erik Haaland har ingen i Equinor fået registreret smitte med coronavirus.

- Vi gør dette som en forsigtighedsprincip, siger han til VG.

- Der er blevet sendt en besked ud til de ansatte i Equinor. Vi beder dem, som har været på besøg eller været på gennemrejse i Italien, Kina, Sydkorea og Iran om at holde sig hjemme i 14 dage efter at have rejst.

Equinor har kontorer i både Sydkorea og Kina.

De norske myndigheder mener, at risikoen for spredning af coronavirus i Norge er moderat. Folkehelsteinstituttet har dog bedt sundhedsvæsnet i Norge forberede sig på en alvorlig epidemi.

/ritzau/