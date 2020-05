Olieselskab er ramt af lave priser: Første underskud i 32 år

Coronakrisen er med til at give historisk lave oliepriser. For Exxon Mobil bidrager det til at give røde tal.

Når man tjener penge på at sælge olie, er det ikke gunstigt med lave oliepriser.

Det ses tydeligt i regnskabet for første kvartal fra det amerikanske olieselskab Exxon Mobil.

I årets første tre måneder har selskabet tabt 610 millioner dollar, efter at der i samme periode sidste år blev tjent 2350 millioner dollar.

Underskuddet i år er det første i mindst 32 år, skriver Ritzau Finans.

Exxon Mobils indtjening har været hårdt presset af de historisk lave oliepriser, som blandt andet coronakrisen har medvirket til.

/ritzau/