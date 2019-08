Ombudsmanden graver i Skats vejledning af boligejere

Folketingets Ombudsmand har indledt en undersøgelse, som skal afklare, om Skat har vildledt boligejere.

Folketingets Ombudsmand vil undersøge, om Skat har vildledt købere af nye boliger og foretaget forkerte vurderinger af ejendommene.

Det oplyser Folketingets Ombudsmand i et brev til 29 boligejere, skriver Politiken.

Boligejerne har klaget over, at Skat har lokket dem i en skattefælde.

Mere specifikt er der tale om 29 familier, som i 2014 og 2015 købte rækkehuse, som skulle opføres i Nordhavn i København.

Inden købet havde familierne på baggrund af en udtalelse fra Skat fået at vide, at grundene under husene hver især ville blive vurderet til omkring 600.000 kroner.

Det skulle udløse en årlig udgift til grundskyld på godt 20.000 kroner.

Men da husene var opført, vurderede Skat grundenes værdi fire gange så højt, nemlig til 2,4 millioner kroner.

Det udløste i stedet en regning i grundskyld på over 80.000 kroner til familierne.

Det samme er senere sket for køberne af 11 rækkehuse lidt længere ude i Nordhavn.

Her er grundværdierne og dermed skatteregningen blev mere end tredoblet i forhold til Skats vejledende udtalelse, skriver Politiken.

Andre købere af projektboliger eller nye ejendomme, der endnu ikke er vurderet, kan på samme måde få et skattesmæk, som de slet ikke har været forberedt på.

Derfor har ombudsmanden selv besluttet at indlede en undersøgelse af, hvordan Vurderingsstyrelsen behandler sagerne.

- Der er tale om sager, som har stor betydning for dem, der har klaget, og som måske også kan berøre andre, siger Lisbeth Adserballe, der er chef for skatteområdet hos Folketingets Ombudsmand, til Politiken.

I efteråret 2018 afviste Skat den klage, som beboerne havde indgivet.

Både Skat og Vurderingsstyrelsen, som overtog opgaven fra Skat, samt ejendomsmæglerne fraskrev sig ansvaret for vurderingerne.

/ritzau/