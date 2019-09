Omstridt SAS-vikar kommer på arbejde igen efter hjemsendelse

SAS-direktør kalder konflikten mellem bagagemedarbejdere for "dybt alvorlig".

Den bagagevikar, der er centrum for en større konflikt mellem medarbejderne i SAS Ground Handling (SGH), kommer tilbage på arbejde igen.

Sådan lyder meldingen fra kommunikationsdirektør hos SAS, Karin Nyman.

- Vi vil gøre klart, at den pågældende medarbejder kommer på arbejde igen, da vi ikke vil acceptere disse ulovlige arbejdsnedlæggelser.

- Vi kan konstatere, at de ulovligt nedlægger arbejdet, når medarbejderen møder ind. Det er et angreb på den danske model, siger hun.

Den omstridte medarbejder blev ellers sendt hjem, da de øvrige bagagemedarbejdere genoptog deres arbejde, efter at Arbejdsretten vurderede, at der var tale om en overenskomststridig nedlæggelse.

Arbejdsnedlæggelsen skete onsdag over middag, ti minutter efter at vikaren mødte ind. Arbejdsnedlæggelsen er den tredje inden for en uge.

Striden mellem medarbejderen og de øvrige kolleger går tilbage til juli, hvor medarbejderen blev presset og truet til at melde sig ind i fagforeningen 3F.

Medarbejderen nægtede, da han allerede var medlem af anden fagforening - Ingeniørforeningen - og henviste til sin foreningsfrihed. Konflikten er dokumenteret i en lydoptagelse i Berlingske.

- Det er en dybt alvorlig og principiel sag, som SAS ikke kan løse. Det handler om danske arbejdsretsprincipper og er en principiel sag om foreningsfrihed.

- Vi står fuldstændig bag vores medarbejderes ret til frit at vælge fagforening. Det vil vi altid stå fast på, og derfor kommer medarbejderen på arbejde igen, siger Karin Nyman.

Arbejdsnedlæggelserne torsdag og fredag i sidse uge påvirkede 56 fly og 6000 passagerer. Det vides endnu ikke, hvilke omkostninger strejken onsdag har givet.

/ritzau/