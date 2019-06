Online-shopping giver Nike større overskud end ventet

Producenten af sportstøj og -udstyr Nike fremviser i fjerde kvartal en lidt højere omsætning end ventet.

Flere kunder har handlet via Nikes hjemmeside og app i 2018, hvilket giver en større omsætning end ventet.

Det viser Nikes årsregnskab ifølge Reuters.

Omsætningen for fjerde kvartal lander således på 10,2 milliarder dollar mod ventede 10,16 milliarder dollar. 10,2 milliarder dollar svarer til cirka 67 milliarder kroner.

For den amerikanske producent af sportstøj og -udstyr er det gået godt i Kina. Væksten i Kina i fjerde kvartal er 16 procent højere end for et år siden.

Også i Nordamerika voksede omsætningen - her med 7,5 procent i fjerde kvartal i forhold til for et år siden.

I Europa var salget på 2,46 milliarder dollar mod de ventede 2,48 milliarder dollar, og samlet faldt salget med 0,4 procent.

På bundlinjen endte overskuddet før skat på 1,24 milliarder dollar mod ventede 1,28 milliarder dollar.

/ritzau/