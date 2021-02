Onsdag kan små virksomheder søge om lån for otte milliarder

I december kom regeringen med forslag om ny låneordning til mindre virksomheder. Onsdag indledes ordningen.

Fra onsdag kan små og mellemstore virksomheder ansøge om at få udbetalt den A-skat og am-bidrag, de rettidigt har angivet for august og december, som et rentefrit lån.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen skønner, at op imod 130.000 virksomheder samlet set vil kunne søge om lån for knap otte milliarder kroner.

Låneordningen er et resultat af et forslag, som regeringen kom med i midten af december. Det er siden blevet endeligt vedtaget af et politisk flertal i januar.

Ordningen skal bidrage til at sikre økonomien i de mange små og mellemstore virksomheder, der er blevet hårdt presset under coronakrisen.

Med ordningen kan de få udbetalt det beløb, de tidligere har angivet for A-skat og am-bidrag for august og december, som et rentefrit lån.

- De rentefrie lån kan være en hjælp til de virksomheder, der er presset på likviditeten på grund af coronakrisen.

- Derfor sender vi i de kommende dage mails til 130.000 virksomheder, som vi skønner, kan bruge ordningen, siger Johanne Lykke Aggergaard, underdirektør i Skattestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Virksomhederne kan ansøge om udbetaling af lånet fra onsdag 3. februar og i en begrænset periode frem til 31. marts.

Ansøgningerne om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen behandler alle ansøgninger om lån inden for fem arbejdsdage.

Lånet skal tilbagebetales 1. november 2021.

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at ikke alle virksomheder vil kunne lave et lån i den nye ordning.

Det gælder blandt andet virksomheder, der inden for de sidste tre år har fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en angivelse, som de skulle.

Det samme gælder virksomheder, hvor ejeren eller en person i virksomhedens ledelse inden for de sidste ti år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.

