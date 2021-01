Opkøb løfter salget hos ingredienskoncernen Chr. Hansen

Sidste år købte Chr. Hansen tysk selskab for 2,3 milliarder kroner. Det har løftet salget.

Opkøb var med til at løfte ingredienskoncernen Chr. Hansens salg i første kvartal af det skæve regnskabsår 2020/21.

Her steg det samlede salg til omkring 1,8 milliarder kroner. Det er tæt på 11 procent mere end samme periode året før.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fra selskabet torsdag morgen.

Chr. Hansen kunne i september sidste år fortælle, at selskabet ville betale 2,3 milliarder kroner for tyske Jennewein.

- Første kvartal var ganske stærkt med et relativt let sammenligningsgrundlag første kvartal sidste år med en god præstation på tværs af forretningen - særligt inden for enzymforretningen, siger topchef Mauricio Graber i en kommentar.

På bundlinjen faldt overskuddet dog, når et kommende frasalg af forretningen udelades, til knap 270 millioner kroner.

Det er omkring 21 procent mindre end perioden sidste år.

/ritzau/