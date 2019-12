Opsving har givet rekordmange førstegangskøbere af ejendom

I 2018 købte 62.500 personer en ejendom for første gang. Det er det højeste antal siden 2007, viser opgørelse.

Sidste år købte 62.500 personer en ejendom for første gang.

Det er det højeste antal siden 2007, hvor man først begyndte at lave en opgørelse af området, skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Antallet af førstegangskøbere er steget næsten hvert år siden 2011, hvor 37.300 købte en ejendom for første gang.

- Den høje handelsaktivitet på boligmarkedet i 2018 er begunstiget af flere års økonomisk medvind med lave renter og høj beskæftigelse.

- Opsvinget i dansk økonomi har også smittet af på antallet af førstegangskøbere, der er rekordhøjt i 2018, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik, i pressemeddelelsen.

Også Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, peger på en god økonomi blandt danskerne som en væsentlig årsag til det store ejendomssalg.

- Danskerne har fået styrket deres købekraft over de seneste år, og sammen med stigende beskæftigelse oplever danskerne et større økonomisk råderum, som kan bruges til at købe ny bolig, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

Antallet at købere af ejendom har i det hele taget været på et relativt højt niveau i 2018, hvor 172.100 personer købte ejendom.

Antallet var dog endnu højere tilbage i 2007, hvor 175.900 købte ejendom.

I forhold til gennemsnitsalderen for førstegangskøberne er den faldet i løbet af de seneste år.

Sidste år havde førstegangskøberne en gennemsnitsalder på lidt over 35 år, mens gennemsnitsalderen i 2007 var i underkanten af 34 år.

Gennemsnitsalderen har ligget nogenlunde stabilt omkring 35 år siden 2009, skriver Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik definerer førstegangskøbere som personer, der har købt en ejendom i løbet af året og ikke i de 20 forudgående år har ejet ejendom.

Opgørelsen dækker privatpersoner på mindst 20 år, og hver person optræder kun én gang i statistikken per år.

Har man erhvervet sig flere ejendomme på et år, tæller man således kun én gang.

Hver ejendom tæller også kun én gang i statistikken, så en ejendom kan i teorien blive købt at to i løbet af året, men kun optræde i statistikken en enkelt gang.

/ritzau/