Optimismen stiger blandt tyske virksomheder

Erhvervstillidsindekset fra det tyske Ifo-institut steg i juni. Særligt forventningerne til fremtiden steg.

Der er en stigende optimisme at spore blandt de tyske virksomheder. Det viser det anerkendte tyske erhvervstillidsindeks fra Ifo-instituttet.

Særligt virksomhedernes forventninger til fremtiden er steget i juni. Indekset er her steget til 91,4 fra 80,5 i maj.

Det svarer til, at virksomhederne forventer en vækst i bruttonationalproduktet, bnp, på omkring én procent.

Det fortæller Søren V. Kristensen, der er cheføkonom hos Sydbank.

- Det rimer dårligt på en buldrende og kraftig genopretning. Men det vidner om, at tysk økonomi bevæger sig i den rigtige retning, siger han.

Under alle omstændigheder er det dog positivt med stigende optimisme i Tyskland, siger han.

Det skyldes, at Tyskland er et af Danmarks største eksportmarkeder.

- Det er helt afgørende for dansk industri, at der igen kommer gang i den tyske økonomi. Derfor er det en god nyhed for Danmark, siger Søren V. Kristensen.

Indekset er en rundspørge blandt 7000 virksomheder i EU's største økonomi.

De spørges ind til det nuværende forretningsklima og deres forventninger til de næste seks måneder.

/ritzau/