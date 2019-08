Optrapning af handelskrig sender danske aktier i rødt

Kina og USA har optrappet handelskrig, og det giver kursfald på børserne i Danmark og resten af verden.

Det danske aktieindeks C25 falder mandag formiddag med 2,5 procent.

Det sker på bagkant af den seneste udvikling i handelskrigen, hvor Kina ifølge finansmediet Bloomberg News vil boykotte amerikanske landbrugsvarer.

Boykottet er et modsvar på, at USA i sidste uge gjorde klar til at sætte ti procent told på kinesiske varer til en værdi af 300 milliarder dollar fra 1. september.

Børserne i Asien og Europa har mandag også været præget af kursfald for aktierne.

- Det er en optrapning af konflikten mellem USA og Kina, som rammer aktierne. Det vidner om, at der kan være rigtig langt til en handelsaftale mellem de to lande, siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- En optrappet handelskonflikt er negativt for verdensøkonomien, og derfor falder aktierne. Toldmure bremser handlen, hvilket gør produkterne dyre og betyder i det hele taget dårligere betingelser for virksomhederne, siger han.

Handelskrigen mellem USA og Kina har stået på i hele Donald Trumps tid som præsident.

Jacob Pedersen påpeger, at striden får virksomheder til at holde igen med at investere, hvilket fører til lavere vækst.

- Konflikten giver usikkerhed for virksomheder, der holder igen med investeringer, fordi de ikke ved, hvad de kan sælge deres produkter for i morgen, siger Jacob Pedersen.

Blandt de store danske virksomheder er det transportkoncernen Mærsk og ingeniørkoncernen FLSmidth, der er hårdt ramt. Begge aktier falder mandag med omkring fire procent.

- Mærsk er verdensstørste containerrederi og er et af de selskaber, der er mest afhængig af, at der er fart på hjulene, og at vi handler med hinanden.

- Højere toldmure og usikkerhed om, hvem man kan handle med og hvordan, er derfor gift for Mærsk, siger Jacob Pedersen.

