Optur hos de danske svineavlere

* Danske svineproducenter har siden foråret oplevet historisk stigende svinepriser på grund af øget efterspørgsel fra Kina og asiatiske lande.

* 2020 tegner til at blive et endnu vildere år. Videncentret Seges opjusterede nylig den forventede svinepris i 2020 til 15,06 kroner kiloet fra 13,94 kroner.

* De høje priser har gjort det attraktivt at sende smågrise til opfedning her i landet frem for i eksempelvis Tyskland.

* Ifølge en ny rapport fra Københavns Universitet kan svineproducenterne se frem til et forventet driftsresultat i år på 3,8 millioner kroner per bedrift.

* Tallet blegner dog i forhold til forventningen for 2020. Det lyder på 6,4 millioner i snit per gård - før aflønning af landmanden.

Kilde: Seges og Institut for Føde- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

/ritzau/