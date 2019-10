Ordrerne regner ned over Vestas kort tid efter fyringer

Der er store forskelle i det globale vindmarked. Derfor skal Vestas prioritere nogle steder højere end andre.

Der er godt gang i ordreindgangen hos den danske vindmølleproducent Vestas, som ellers for nylig varslede flere hundrede fyringer i Danmark og Tyskland.

Det kan umiddelbart lyde mærkeligt, når nu der er så meget at lave for Vestas.

Men forklaringen er, at det ikke er alle steder i verden, at det går lige godt for vindmøllebranchen, herunder Vestas.

- Det handler om, at Nordeuropa og især Tyskland er markeder, der går meget nedad.

- Men ser man på det globale vindmarked, så går det opad, siger Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker hos Alm. Brand og tæt iagttager af Vestas og den generelle vindsektor.

Det betyder ifølge ham, at Vestas er nødt til at reducere i sin nordeuropæiske produktion af vindmøller, samtidig med at der er behov for at ansætte andre steder rundt omkring i verden.

- Det efterlader et samlet billede af, at vindmøllemarkedet stadig er i kraftig vækst, siger Michael Friis Jørgensen.

Alene mandag kunne Vestas fortælle om nye ordrer med en samlet kapacitet på 1617 megawatt.

Som regel får Vestas og de andre vindmølleproducenter mange ordrer mod slutningen af de enkelte kvartaler, fordi kunderne skal have brugt nogle penge, der var afsat til netop det specifikke kvartal.

/ritzau/