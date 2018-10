Organisation: Danske Bank har skadet hele landets omdømme

Danske Banks svigt i afdeling i Estland, der potentielt har hvidvasket milliarder, har plettet Danmarks ry.

Danske Banks manglende kontrol i sin estiske afdeling, hvor milliarder af euro ukontrolleret er strøget igennem, har skadet Danmarks ry. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

På trods af gentagne advarsler gennem flere år gik mindst 1500 milliarder kroner igennem Danske Banks estiske afdeling. Mange af dem kom fra suspekte og i visse tilfælde anonyme kilder i Østeuropa.

- Vi må se i øjnene, at det har skadet vores omdømme. Indtil nu har billedet af Danmark været, at vi var pletfrie. Og der får vi altså nogle skrammer lige nu.

- Vi har brug for som land at sende et signal om, at dette ikke er noget, vi ønsker. Vi bliver nødt til i fællesskab at få kommunikeret ud, at vi er et andet sted i dag, siger Ulrik Nødgaard, direktør i finanssektorens interesseorganisation Finans Danmark, til Finans.

EU har allerede stillet spørgsmålstegn ved, hvordan Finanstilsynet på trods af advarsler helt tilbage fra 2007 ikke afdækkede, hvad der foregik i den estiske afdeling.

Samtidig har blandt andet Financial Times skrevet, hvordan de amerikanske myndigheder er gået ind i sagen, samt beskrevet hvordan Danske Bank har brugt metoder, der er kendt fra andre hvidvasksager.

Sagen har medført stærk kritik fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), og i sin åbningstale sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ifølge Finans:

- Det er bare evident, at det er skandaløst, hvad vi har set. Det er vigtigt, at vi tager nogle skridt, der viser omverdenen, at vi har styr på det.

Sagen har ført til, at Danske Banks aktier siden nytår er faldet med små 40 procent, hvilket svarer til, at banken er blevet 82 milliarder kroner mindre værd.

Siden Berlingske Business begyndte at afdække sagen i 2017 har en stribe direktører forladt banken. Senest nu forhenværende administrerende direktør Thomas F. Borgen.

